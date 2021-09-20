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Пермский стрелок проходил подготовку по безопасному обращению с оружием

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:10
Происшествия
Пермский стрелок проходил подготовку по безопасному обращению с оружием
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Студент из Перми Тимур Б., устроивший стрельбу в вузе, проходил обучение по безопасному обращению с оружием.

Как сообщили ФАН в образовательном центре «Олимп», где учился Тимур, он пришел на учебу в центр 1 августа 2021 года.

«Учебный план всего восемь часов. По пятницам у нас проходят экзамены — тестирование и практика. Молодой парень, ничего за ним странного замечено не было — спокойный, никаких подозрений не возникало. Вел себя адекватно», — рассказали в учебном центре.

Уже 2 августа молодой человек сдавал экзамен и успешно прошел подготовку.

Ранее стало известно, что жертвами Тимура Б. стали восемь человек, еще 19 ранены в результате стрельбы в государственном университете Перми.

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пермь стрелок вуз
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