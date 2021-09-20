Трое детей ранены при взрыве противопехотной мины в сирийской Хаме

Хама, 20 сентября. Трое детей получили ранения на севере сирийской провинции Хама в результате взрыва мины, ранее заложенной членами радикальных группировок при отступлении. Инцидент произошел в населенном пункте Аш-Шариа. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу и получают медицинскую помощь.

До своего поражения террористические организации устанавливали мины и самодельные взрывные устройства на дорогах, в деревнях, городах и сельскохозяйственных угодьях для нанесения как можно большего урона наступающей сирийской армии и людям, возвращающимся в освобожденные районы.

Трагические инциденты, обусловленные вышеописанными обстоятельствами, происходят регулярно. Так, 12 сентября на востоке Хамы в окрестностях города Саламия на заложенной террористами мине подорвался 17-летний подросток, скончавшийся от полученных ран. Еще ранее — 11 августа — в районе Абу аль-Фашафиш сдетонировал фугас, что привело к смерти 10-летней девочки.

Two Citizens Injured In Blast Of A Land Mine Left Behind By Daesh Terrorists In #Hama Countryside #Syria #Security https://t.co/GprXQaol17 pic.twitter.com/TPyXaUr2R0 — RiskMap (@riskmap_) May 31, 2021

Боевики продолжают досаждать мирным сирийским жителям и напрямую. В июне Федеральное агентство новостей опубликовало репортаж, посвященный жизни в деревне Джурин на западе долины Эль-Габ, располагающейся в «серой зоне» между сирийской армией и позициями террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ).

Несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики периодически проводят артиллерийские обстрелы населенного пункта, в то время как местные жители пытаются обрабатывать землю и поддерживать хозяйство.

1 Организация запрещена на территории РФ.