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Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получает в «Уфе» 300 тысяч рублей в месяц

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:04
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Спорт
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получает в «Уфе» 300 тысяч рублей в месяц
Global Look Press  /  Mutsu Kawamori/AFLO

Уфа, 20 сентября. Нападающий «Уфы» и сборной России Гамид Агаларов зарабатывает в клубе около 300 тысяч рублей в месяц — это 3,6 млн рублей или 42 тысячи евро в год.

После восьми туров Российской премьер-лиги Агаларов является лидером бомбардирской гонки чемпионата — на его счету восемь забитых мячей. В десятке лучших форвардов РПЛ в настоящее время это самая низкая зарплата, пишет РБ Спорт.

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов в этом списке расположился на втором месте (шесть голов). Согласно неофициальным данным, нападающий получает около 3 млн евро в год (в 71 раз больше), а форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба, не забивший в нынешнем розыгрыше чемпионата ни единого мяча, зарабатывает в 88 раз больше Агаларова — около 3,7 млн евро в год.

Ранее экс-одноклубник Агаларова по «Анжи» Магомед Магомедов рассказал, что 21-летний Гамид всегда выделялся на поле и забивал важные голы именно сильным соперникам.

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футбол уфа гамид агаларов
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