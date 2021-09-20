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Принцы Уильям и Гарри по-прежнему не ладят
Общество
Принцы Уильям и Гарри по-прежнему не ладят
instagram.com  /  @princeharryofengland

Лондон, 20 сентября. Недавно принц Гарри отпраздновал свой 37-й день рождения. Члены королевской семьи поздравили герцога Сассекского в интернете. Удивительно, но и старший брат Уильям не забыл внести свою лепту. Правда, сделал он это в довольно холодной манере, пишет Teleprogramma.pro.

«С днем рождения, принц Гарри», — написал на своей странице в Twitter Уильям.

По мнению королевского эксперта Дункана Ларкомба, данный твит говорит лишь о том, что старший брат все еще не простил младшего.

«Краткое послание Уильяма на день рождения Гарри служит доказательством того, что лед между братьями все еще не растаял», — процитировали эксперта The Sun.

Раскол между братьями произошел, когда герцоги Сассекские решили отправиться в США, тем самым отказавшись от исполнения прямых королевских обязанностей.

В июле этого года, когда принцы встретились перед церемонией открытия памятника принцессе Диане, многим казалось, что братья наконец помирились. Тогда они провели целое утро, рассматривая вещи и записки, принадлежавшие их покойной матери.

«Они совершенно точно перевернули страницу в своих отношениях и начали процесс исцеления, — писали журналисты.

Тогда многие отметили, что братья давно не были так близки.

По мнению другого королевского источника, цитируемого Us Weekly, Гарри и Меган изо всех сил стараются поддерживать хорошие отношения с королевой.

Были также и попытки примирения жен принцев. Так, Кейт Миддлтон пыталась наладить диалог с женой Гарри — Меган Маркл.

«Кейт гораздо чаще общается с Меган после того, как у той родилась дочь. Она шлет ей записки и подарки, пытается наладить отношения», — писали королевские эксперты.

Ранее сообщалось, какие украшения надела Меган Маркл для съемки на обложку журнала TIME.

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Все новости / Общество / Принцы Уильям и Гарри по-прежнему не ладят
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