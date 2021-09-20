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«Дюна» собрала 608 миллионов рублей за первый уикенд проката в России
Общество
«Дюна» собрала 608 миллионов рублей за первый уикенд проката в России
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 20 сентября. Голливудский фантастический фильм «Дюна» занял лидирующие позицию российского проката. За минувшие выходные картина собрала 608 миллионов рублей.

Премьера ленты американского режиссера Дени Вильнева состоялась в минувший четверг, 16 сентября. Сюжет картины основан на одноименной книге писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Главные роли в блокбастере исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон и другие.

На втором месте по кассовым сборам в России разместился фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel. Фильм собрал порядка 56,1 миллиона рублей за прошедший уикендСоответствующий вывод следует из данных портала kinobusiness.com за промежуток с 16 по 19 сентября.

Третье место досталось американскому комедийному мультфильму «Босс-молокосос-2». Анимационная лента собрала за минувшие выходные 40,7 миллиона рублей, передает «Культуромания».

Культуролог Андрей Пархоменко ранее в интервью ФАН сравнил роман «Дюна» с одноименной экранизацией Дени Вильнева.

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кино сборы дюна
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