«Дюна» собрала 608 миллионов рублей за первый уикенд проката в России

Москва, 20 сентября. Голливудский фантастический фильм «Дюна» занял лидирующие позицию российского проката. За минувшие выходные картина собрала 608 миллионов рублей.

Премьера ленты американского режиссера Дени Вильнева состоялась в минувший четверг, 16 сентября. Сюжет картины основан на одноименной книге писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Главные роли в блокбастере исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон и другие.

На втором месте по кассовым сборам в России разместился фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel. Фильм собрал порядка 56,1 миллиона рублей за прошедший уикендСоответствующий вывод следует из данных портала kinobusiness.com за промежуток с 16 по 19 сентября.

Третье место досталось американскому комедийному мультфильму «Босс-молокосос-2». Анимационная лента собрала за минувшие выходные 40,7 миллиона рублей, передает «Культуромания».

Культуролог Андрей Пархоменко ранее в интервью ФАН сравнил роман «Дюна» с одноименной экранизацией Дени Вильнева.