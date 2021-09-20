Зеленский выступит на Генассамблее ООН, а США тренируют украинских десантников в Германии

В Донбассе Украина пытается снять с себя ответственность за нарушения на линии соприкосновения. На этом фоне Владимир Зеленский едет в США для выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН, НАТО учится защищать инфраструктуру на юге Украины, а в Германии подразделения США, ВСУ и Великобритании тренируются проводить совместные операции.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе снизилось чуть более чем в два раза (760 обстрелов против 1692).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте продолжает оставаться сложной обстановка в окрестностях Золотого (58 км северо-западнее Луганска) на стыке 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Кроме того, в начале недели осложнилась ситуация в Счастье (15 км севернее Луганска), где в результате обстрела получил ранение глава военно-гражданской администрации Луганской области Александр Дунец, прибывший для инспекции отдела пограничной службы и контрольно-пропускного пункта «Счастье».

dpsu.gov.ua / Прессс-служба Госпогранслужбы Украины

Учитывая, что разрушения были минимальны, а жертвы среди гражданского населения и пограничников отсутствуют, то, скорее всего, целью и была непонятная процессия автомобилей с инспекцией. Видимо, защитники Донбасса ошибочно приняли ее за прибывающее усиление из национальной гвардии Украины, что повлекло ответную реакцию.

Сохраняющаяся же сложная ситуация на линии соприкосновения была использована украинской стороной в интересах ведущейся информационной кампании по дискредитации народных республик. Ведь именно для этого 15 сентября представители ОБСЕ во главе с заместителем начальника миссии на Украине Марком Эттерингтоном были приглашены Киевом на контрольно-пропускной пункт «Золотое» для встречи с украинской стороной в Совместном центре контроля координации прекращения огня (СЦКК).

В ходе встречи Киев пожаловался на возросшую интенсивность обстрелов якобы со стороны защитников Донбасса, которая привела к гибели четырех и ранению 13 военнослужащих ВСУ, применение ополчением БПЛА вместе с дронами ОБСЕ, неравномерное использование миссией камер и беспилотников для мониторинга ситуации на Украине и в народных республиках.

Федеральное агентство новостей /

В завершение украинская сторона заявила, что в случае дальнейшей эскалации оставляет за собой право на «адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств».

Получается, что Киев фактически попросил миссию ОБСЕ усилить наблюдение за народными республиками за счет снижения мониторинга деятельности ВСУ, а также заранее снял с себя ответственность за дальнейшую дестабилизацию ситуации на линии соприкосновения.

На центральном участке фронта сложная обстановка фиксировалась в пригородах Донецка и Горловки.

Примечательно, что в ходе наблюдения ОБСЕ в Попасной (62 км западнее Луганска) была обнаружена система радиоразведки и пеленгования американского производства, видимо, подаренная ВСУ в рамках военно-технической помощи.

Федеральное агентство новостей /

Ее основной особенностью является возможность вскрывать и пеленговать любые работающие радиостанции в своей полосе, одновременно вести их прослушивание. Вполне возможно, что таким образом ВСУ ведут поиск и уточнение командных пунктов народной милиции для последующей их доразведки и поражения.

На южном участке напряженность сохраняется в районе Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге, у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

В течение недели наблюдателями ОБСЕ снова фиксировалось большое количество техники на станциях Зачатовка и Хлебодаровка, что может быть связано с передислокацией 56-ой мотопехотной бригады из района Мариуполя на полигон «Широкий лан» в Николаевской области для участия в учениях «Объединенные усилия-2021».

Зеленский снова едет в США

Начинается 76-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН в штаб-квартире организации (Нью-Йорк, США). В ходе работы 21-27 сентября запланировано проведение Общих прений с участием высоких представителей стран мира с обсуждением двух интересных тем:

затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) и их последствия для международной стабильности, безопасности и развития;

положение на «временно оккупированных» территориях Украины.

Естественно, такое мероприятие не могло обойтись без украинского президента Владимира Зеленского, который планирует выступить с речью в рамках Генассамблеи. Учитывая текущий рост обстрелов и потерь ВСУ, по всей видимости, рассказывать он будет про якобы невыполнение Минских соглашений со стороны народных республик и РФ. В последнее время Зеленский довольно часто говорит о «неработающих договоренностях» и необходимости смены и их, и самого переговорного формата. Это дает основания полагать, что итогом его выступления станет вынесение на голосование документа о ликвидации Минских соглашений и переформатировании переговорного процесса с привлечением Великобритании и США.

НАТО защищает инфраструктуру в Одессе

Довольно примечательным событием стало проведение под эгидой НАТО в Одессе командно-штабных учений «Нерушимая устойчивость» (14-17 сентября). Прошли они с участием органов сектора безопасности, ведомств, отвечающих за координацию кризисного управления, представителей объектов энергетической и другой критической инфраструктуры. Направлены учения на отработку мер и способов защиты этих самых объектов в ходе гибридных атак.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Примечательно здесь то, что учения такого плана проводятся в Прибалтике, а с 2021 года планировались еще и в Грузии. Судя по их направленности, Одесса становится критически важным узлом в логистической системе НАТО.

Украинские десантники в Германии

В Германии с 26 августа целая рота 122-го аэромобильного батальона 81-ой аэромобильной бригады с пунктом постоянной дислокации на юго-востоке Украины (Краматорск) принимает участие в совместных учениях Saber Junction, проходящих под руководством Командования боевой подготовки СВ США в Европе.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Продлятся маневры до 29 сентября, а помимо украинских бойцов участвуют в них подразделения 2-го кавалерийского полка ВС США и 3-ей механизированной дивизии ВС Великобритании. Военные отрабатывают навыки в проведении совместных боевых операций в составе многонациональных подразделений.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Примечательно, что 3-я механизированная дивизия ВС Великобритании является самой мощной единицей Соединенного Королевства и единственной находящейся в постоянной боевой готовности. Учитывая это, а также расположение украинских участников, вполне возможно, что и операции они проводят применительно к юго-востоку Украины, планируя совместное использование многонациональной группировки в случае необходимости.

Очередное заседание СНБО Украины

В конце недели уже традиционно прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского. Результатом стала рекомендация правительству увеличить финансирование сектора безопасности на 0,02 процента ВВП (с 5,93 до 5,95 процента), доведя его практически до 12 млрд долларов США.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Также был рассмотрен вопрос о введении санкций против лиц, привлеченных к подготовке и проведению выборов в Государственную думу РФ в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках. Более конкретно перечень этих лиц с мерами будет обсуждаться на следующем заседании Совбеза.

Несмотря на отсутствие положительного решения в Верховной раде по закону Зеленского о деолигархизации, уже идет подготовка к его реализации. В структуре аппарата СНБО создается информационно-аналитическая система мониторинга лиц, попадающих под действие закона. Это также стало предметом обсуждения на заседании.

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