Киев, 20 сентября. Историк, политолог Владимир Корнилов считает странным, что киевские ЛГБТ-активисты и представители иностранных посольств выбрали для проведения так называемого марша равенства 80-летнюю годовщину оккупации столицы Украины немецко-фашистскими войсками.

«В этот день ровно 80 лет назад в Киев вступили немецкие оккупанты. И именно сегодня по этим же улицам европейские послы и послицы прошли во главе гей-парада. Странный юбилей они для этого выбрали, ей богу! Какие-то нехорошие аналогии сразу напрашиваются», — написал он в авторском Telegram-канале.

Издание «Новороссия» передает, что 19 сентября по центральным улицам Киева прошел парад «радужного» сообщества. Около пяти тысяч представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в самых экзотических и странных нарядах промаршировали от оперного театра до станции метро «Площадь Льва Толстого».

Со стороны националистов против приверженцев нетрадиционной любви выступили запрещенные в России «Правый сектор»1, «Братство» и «Христианский фронт». До прямых стычек между радикалами и полицией, которая охраняла ЛГБТ-публику, не дошло, но и совсем без инцидентов не обошлось. Например, одна женщина подошла и легла перед участниками марша, заблокировав их продвижение. На место подошли полицейские, которые ее оттуда и увели.

Ранее ФАН сообщал, что фильм Пола Верховена «Искушение» не получил прокатного удостоверения в России. Блогер Вадим Манукян пояснил, что российские зрители должны смотреть качественные и высокодуховные картины, а не «кино-извращения».

1 Организация запрещена на территории РФ.