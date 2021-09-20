Замглавы МИД России Руденко: допускаем выход Украины из Минских соглашений

Ташкент, 20 сентября. Украина вполне может выйти из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в Москве допускают этот сценарий, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Заместитель министра иностранных дел оценил перспективы такого развития событий в ходе конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия». Однако, по мнению дипломата, саботаж договоренностей вплоть до полного выхода из них только усугубит и без того непростое положение Киева.

«Я бы не хотел спекулировать о различных сценариях. Все возможно, в том числе и выход из Минских соглашений. Но мы считаем, что (это. — Прим. ФАН) путь в никуда. Путь, который может привести к обострению конфликта, к затягиванию этого конфликта на многие годы», — подчеркнул Руденко.

В текущем виде Минские соглашения по Донбассу малофункциональны, но все равно необходимы, заявил политолог Денис Денисов. В самом Киеве опасаются, пишет НСН, что допускаемая командой президента Владимира Зеленского денонсация договоренности якобы может привести к вводу российских войск.