«Не обращай внимания»: баннер фанатов «Лацио» растрогал вратаря Стракошу

Рим, 20 сентября. Вратарь римского «Лацио» Томас Стракоша расплакался после поддержки фанатов на матче против «Кальяри» (2:2) в четвертом туре чемпионата Италии (Серии А).

Болельщики подготовили баннер для албанского вратаря с поддержкой после его ошибки в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Галатасараем» (0:1). На баннере было написано: «Не обращай внимания, просто смотри и работай дальше». Стракоша написал пост благодарности в своем Instagram-аккаунте, признавшись, что ему трудно подобрать слова.

«Я пытался, но не смог сдержать слез, и единственное, что я могу сказать — спасибо за вашу поддержку. Этот момент навсегда останется в моем сердце», — написал 25-летний вратарь в социальной сети.

Напомним, на 67-й минуте матча с турецким клубом Стракоша случайно забил мяч в свои ворота. Голкипер хотел поймать мяч в прыжке, но выронил его, снаряд угодил в правую штангу и влетел в сетку.

В первом туре группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем», автором гола стал английский хавбек Фаустино Анджорина, забивший на 89-й минуте.