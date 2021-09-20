Южная Корея начнет массовое производство баллистических ракет для подлодок в 2022 году

Сеул, 20 сентября. Массовое производство и поставка на вооружение новейших баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) Южной Кореи начнется в 2022 году, сообщают местные СМИ.

Республика Корея впервые осуществила испытательный пуск БРПЛ 15 сентября, передает издание Yonhap. Реактивный снаряд был выпущен с субмарины «Досан Ан Чан Хо» на полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Журналисты, ссылаясь на правительственный источник, сообщают, что в ближайшее время пройдут еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты.

«После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года», — сообщил источник агентства.

В то же время отмечается, что всего планируется развернуть 78 подобных БРПЛ на девяти подлодках, включая «Досан Ан Чан Хо». Известно, что ракета имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания железнодорожного ракетного комплекса. Пуск состоялся во время учений, целью которых было поражение объектов на расстоянии 800 км от точки запуска, передает RT.