Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 12:01
12:00
Происшествия
Пьяный водитель протаранил несколько припаркованных авто в столице
11:59
Наука
Ученые из ИТМО разрабатывают прибор для поиска химикатов в овощах и фруктах
11:58
Происшествия
Студентка ПГНИУ поделилась хронологией стрельбы с места событий
11:56
Экономика
Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов
11:55
Весь мир
Операция ЛНА и открытие границы с Тунисом — что произошло в Ливии с 13 по 19 сентября
11:53
Армия
МИД России надеется, что Киев не станет провоцировать военный сценарий в Донбассе
11:52
Происшествия
В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменили занятия в образовательных учреждениях
11:52
Происшествия
ФАН публикует видео госпитализации пострадавших при стрельбе в Перми
11:51
Общество
Уполномоченный обвинять: кто такой прокурор и так ли он всемогущ
11:50
Общество
В России за сутки выявили 19 744 новых случая COVID-19
Все новости

ФАН публикует фото и видео нападения на пермский университет

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 10:49
Происшествия
ФАН публикует фото и видео нападения на пермский университет
Федеральное агентство новостей

Пермь, 20 сентября. Опубликовано видео с молодым человеком из Перми, который открыл стрельбу по студентам государственного университета.

На кадрах видно, что лицо стрелка закрывает маска, на голове надета кепка и капюшон. Сначала он один идет по дорожке в сторону вуза, а студенты снимают его из окна. Затем на кадрах появляются подростки, бегущие из здания с вещами.

Как сообщили в Пермском государственном университете (ПГНИУ), в результате стрельбы ранены четыре человека. Источник ФАН сообщал о пяти погибших и шести пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В 11:00 по местному времени молодой человек открыл стрельбу по людям из травматического оружия. В вузе сообщили, что преступник ликвидирован, но позднее стало известно, что медики откачали его, сейчас он жив и находятся в тяжелом состоянии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН публикует фото и видео нападения на пермский университет
стрельба пермь вуз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru