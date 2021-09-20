ФАН публикует фото и видео нападения на пермский университет

Пермь, 20 сентября. Опубликовано видео с молодым человеком из Перми, который открыл стрельбу по студентам государственного университета.

На кадрах видно, что лицо стрелка закрывает маска, на голове надета кепка и капюшон. Сначала он один идет по дорожке в сторону вуза, а студенты снимают его из окна. Затем на кадрах появляются подростки, бегущие из здания с вещами.

Как сообщили в Пермском государственном университете (ПГНИУ), в результате стрельбы ранены четыре человека. Источник ФАН сообщал о пяти погибших и шести пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В 11:00 по местному времени молодой человек открыл стрельбу по людям из травматического оружия. В вузе сообщили, что преступник ликвидирован, но позднее стало известно, что медики откачали его, сейчас он жив и находятся в тяжелом состоянии.