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Пьяный водитель протаранил несколько припаркованных авто в столице
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Происшествия

Столбы, заборы и минимум пять припаркованных во дворе дома автомобилей оказались поврежденными из-за действий неадекватного водителя на Audi Q7.

Это утро точно не выдалось добрым для жителей дома 17к1 по улице Гурьянова в Москве.

По всему двору лежат искореженные части автомобилей, помяты заборы, несколько парковочных столбов снесено.

Искатель «парковки на ощупь» обрел ее, уткнувшись в машину каршеринга. Очевидцам удалось снять видео, где жители дома разбивают боковое стекло дымящегося немецкого кроссовера и пытаются вытащить авто-паркурщика, который заперся в салоне и не хотел выходить.

Вытащив водителя, разъяренные случившимся мужчины чуть не учинили самосуд над виновником ДТП, пару раз «дав ему по голове».

Прибывшие на место полицейские уже забрали лихача в отдел, сейчас производится оценка нанесенного им ущерба.

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Все новости / Происшествия / Пьяный водитель протаранил несколько припаркованных авто в столице
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