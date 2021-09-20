Пьяный водитель протаранил несколько припаркованных авто в столице

Столбы, заборы и минимум пять припаркованных во дворе дома автомобилей оказались поврежденными из-за действий неадекватного водителя на Audi Q7.

Это утро точно не выдалось добрым для жителей дома 17к1 по улице Гурьянова в Москве.

По всему двору лежат искореженные части автомобилей, помяты заборы, несколько парковочных столбов снесено.

Искатель «парковки на ощупь» обрел ее, уткнувшись в машину каршеринга. Очевидцам удалось снять видео, где жители дома разбивают боковое стекло дымящегося немецкого кроссовера и пытаются вытащить авто-паркурщика, который заперся в салоне и не хотел выходить.

Вытащив водителя, разъяренные случившимся мужчины чуть не учинили самосуд над виновником ДТП, пару раз «дав ему по голове».

Прибывшие на место полицейские уже забрали лихача в отдел, сейчас производится оценка нанесенного им ущерба.