Корабли и подлодки ВМФ РФ вышли на учения в Черном море

Севастополь, 20 сентября. Силы Военно-морского флота России развернули тактические учения в акватории Черного моря.

По данным пресс-службы Черноморского флота ВМФ РФ, в тренировочных мероприятиях задействовано порядка 20 кораблей и подводных лодок. Они вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения ракетных и артиллерийских стрельб.

«В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты», — говорится в сообщении.

Экипажам судов, среди прочего, предстоит выполнить задачи по обнаружению и ликвидации подводной лодки условного противника, а также отразить «атаку» с воздуха.

Ранее атомные субмарины ВМФ РФ вышли в Баренцево море на арктические учения. Маневры стали завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2021 году.