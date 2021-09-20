Данные КНР опровергли миф о продаже российской нефти Пекину за бесценок

Как оказалось, Россия продает свою нефть в Китай даже дороже Саудовской Аравии, Ирака и других стран. Это следует из данных о торговом балансе Китая, которые были опубликованы Главным таможенным управлением КНР и касаются периода с января по август 2021 года. Дороже, чем в России, баррель нефти Китай покупают только в США, которые расположены гораздо дальше от Поднебесной. Таким образом давний миф, что Россия поставляет в Китай нефть «по себестоимости» оказался в очередной раз опровергнут.

Сухие факты

Как следует из статистики Главного таможенного управления КНР, которая опубликована на сайте ведомства, экспорт нефти из России в Китай в этом году имел разнонаправленную динамику. Несмотря на рост импорта в стоимостном выражении, за восемь месяцев текущего года физический объем ввезенной из Российской Федерации в Китай нефти уменьшился на 7,3%, до 52,92 млн тонн, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такие данные достаточно правдивы: на протяжении конца 2020 года и весь 2021 год нефть росла в цене, в силу чего меньшее количество проданной Китаю российской нефти ожидаемо стоит дороже.

За поставленную российскую нефть Китай заплатил без малого 25,1 млрд долларов США, или же на 30,4% больше, чем в прошлом году. Если перебить эту сумму платежей на физический объем поставленной нефти, то окажется, что тонна российского «черного золота» обошлась Пекину в 474,3 доллара. В более привычных для счета нефти баррелях это составит 65 долларов за баррель. Такая цена вполне рыночная — на сегодняшний день баррель марки Brent стоит на мировом рынке около 75 долларов, но в первой половине 2021 года цены на нефть были гораздо ниже.

Twitter / Официальный аккаунт госкомпании Petroperu

Впрочем, сравнивать Россию лучше с другими поставщиками нефти, которые продавали ее Китаю в тот же восьмимесячный период. За январь-август 2021 года первое место по поставкам нефти в КНР принадлежит Саудовской Аравии, которая продала Пекину 58,49 млн тонн черного золота за 27,26 млрд долларов. Продажи саудитов выросли на 4,8% в физическом выражении, но на 47% по стоимости. Такой внушительный стоимостный рост саудовской нефти, непропорциональный увеличению поставок, связан с еще одним фактором — в прошлом году королевство всячески демпинговало на рынке, пытаясь любым способом распродать излишки своей нефти. Но в итоге в Эр-Рияде прислушались к предложениям Москвы не играться в «войну цен» — вернуться к исполнению сделки ОПЕК+, которая очень быстро стабилизировала нефтяные цены и позволила странам-экспортерам избежать «демпинговой спирали».

Следом за Российской Федерацией в списке поставщиков нефти в КНР идут Ирак (36,6 млн тонн за 16,75 млрд долларов), Оман (29,94 млн тонн за 13,89 млрд) и Ангола (26,13 млн тонн за 12,38 млрд). Соединенные Штаты продолжают занимать десятую строчку в этом рейтинге, поставив в Китай 9,94 млн тонн за 4,73 млрд долларов.

Занимательная математика

Если пересчитать стоимость барреля поставленной в Китай нефти для каждой из стран этого списка, то вопросы о «продаже российской нефти за бесценок» отпадут сами по себе. Действительно, если Россия продавала Китаю каждый баррель своей нефти за 65 долларов, то для Саудовской Аравии эта цифра составляет 63,8 доллара за баррель, для Ирака — 62,7, для Омана — 63,5, а для Анголы — 64,9 доллара за баррель. Единственной страной, которая продает нефть Китаю дороже, чем Россия, оказались США. За каждый американский нефтяной баррель Китай заплатил по 65,25 доллара.

Однако даже в этой цифре есть определенное лукавство. США расположены достаточно далеко от Китая: их разделяет самый обширный на нашей планете Тихий океан, занимающий целое полушарие. А Главное таможенное управление КНР оперирует ценами доставленной в страну нефти с учетом транспортных издержек. Таким образом, с учетом недешевого морского фрахта получается, что в американских портах нефть США для Китая продавалась даже дешевле российской.

ФБА «Экономика сегодня» /

Такой же комментарий, кстати, касается и Анголы: морской фрахт нефти из этой южноафриканской страны стоит гораздо дороже, чем поставка нефти по трубопроводу из России в Китай. Так что в цене ангольской нефти тоже «сидит» дорогая перевозка через «два с половиной океана»: часть Атлантического, весь Индийский и по прибрежным морям возле Юго-Восточной Азии.

Более-менее равные с Россией транспортные издержки имеют только страны Персидского залива, но все они (Саудовская Аравия, Ирак и Оман) продают нефть Китаю дешевле России.

Вот так и получается, что российская нефть продается в Китай дороже любой другой нефти. И если вам снова будут рассказывать обратное — пошлите рассказчиков прямиком к данным Главного таможенного управления КНР, в которых этот интересный факт отражен предельно явно и четко.