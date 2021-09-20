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Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
Армия
Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иваново, 20 сентября. Парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отработал маневры по переброске войск и ликвидации противника.

Тактические учения развернулись на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей. Тренировочные мероприятия проводились как днем, так и ночью. В рамках этой операции военные осуществили марш протяженностью более 500 километров, а также переброску личного состава самолетами военно-транспортной авиации.

Оказавшись в зоне действия условного противника, военнослужащие вычислили расположение важных «вражеских» объектов при помощи беспилотника «Орлан-10» и нанесли по целям авиаудар. После этого десантники провели наступление, захватив выгодный рубеж.

Как сообщает «Газета.ру», в ходе учений «Запад-2021» российские десантники впервые отработали высадку с воздуха 30 бронемашин. Операция проводилась на полигоне Мулино в Нижегородской области при участии 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС РФ.

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