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Культуролог Пархоменко поделился впечатлениями от средневекового женского турнира
Шоу-бизнес
Культуролог Пархоменко поделился впечатлениями от средневекового женского турнира
Фото из личного архива Андрея Пархоменко  / 

Петропавловская крепость на днях стала центром «средневекового гендерного равенства». Об этом в интервью ФАН рассказал культуролог Андрей Пархоменко.

Вторую неделю подряд на Заячьем острове проводятся фестивали средневековой реконструкции. У них похожие названия: на прошлой неделе была «Невская битва», приуроченная к 800-летнему юбилею Александра Невского, на этой — «Битва на Неве».

«В рамках этого мероприятия интересной особенностью стали женские турнирные рыцарские соревнования, — заметил Пархоменко. — Конные и пешие сражения, которые как в мужских, так и в женских боях проходили практически в полный контакт с минимальными ограничениями по правилам. При этом мужские соревнования проводились в первый день фестиваля, женские — во второй, с одним и тем же списком номинаций. Рыцарская амуниция и оружие как для девушек, так и для парней не отличались».

По словам культуролога, средневековая реконструкция год от года явно набирает все больше поклонников, среди которых есть и немало представительниц прекрасного пола, которые, вопреки гендерным стереотипам, не хотят быть дамами сердца или принцессами для спасения, но сами хотят примерить на себя доспехи и почувствовать в руках тяжесть холодного оружия.

Культуролог Пархоменко поделился впечатлениями от средневекового женского турнира
Фото из личного архива Андрея Пархоменко  / 

«Правда, в рамках именно реконструкции страдает историческая достоверность — в настоящие Средние века женщинам редко удавалось вовлекаться в ратное дело за очень отдельными исключениями, — заметил эксперт. — Но здесь проявляется особая цель реконструкции — не только увлечься изучением того или иного исторического периода, но и получить переживания, которые малодоступны человеку нашего времени. Это и сражения на мечах, и традиционные ремесла, и возможность пройтись по средневековой ярмарке, а также поиграть или послушать этническую музыку на открытом воздухе. И в этом отношении все должны быть равны».

К тому же, продолжил собеседник ФАН, «множить номинации» позволяет увеличение числа участников.

«И если так пойдет и дальше, то рыцарские поединки могут углубиться в спортивную составляющую, сформировав дивизионы не только по полу, но и по весовым категориям», — резюмировал Пархоменко.

Ранее культуролог оценил масштаб «Невской битвы» в Петропавловской крепости.

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