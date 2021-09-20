Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми

Пермь, 20 сентября. Неизвестный человек открыл стрельбу в пермском госуниверситете (ПГНИУ), в результате чего погиб один человек.

Как сообщает источник ФАН, еще три человека получили ранения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте работают экстренные службы и скорая помощь. Преступник ликвидирован.

Известно, что стрелок проник на территорию вуза примерно в 11:00 по местному времени, он закрыл лицо маской и начал стрелять из травматического ружья по студентам. В пресс-службе вуза сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Сейчас все занятия отменены. Ранее было опубликовано видео с места случившегося.