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Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 10:28
Происшествия
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми
Prt Scr youtube.com  /  МихКот

Пермь, 20 сентября. Неизвестный человек открыл стрельбу в пермском госуниверситете (ПГНИУ), в результате чего погиб один человек.

Как сообщает источник ФАН, еще три человека получили ранения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте работают экстренные службы и скорая помощь. Преступник ликвидирован.

Известно, что стрелок проник на территорию вуза примерно в 11:00 по местному времени, он закрыл лицо маской и начал стрелять из травматического ружья по студентам. В пресс-службе вуза сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Сейчас все занятия отменены. Ранее было опубликовано видео с места случившегося.

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