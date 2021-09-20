Иран готов продавать топливо терпящему экономическое бедствие Ливану

Тегеран, 20 сентября. Министерство иностранных дел Ирана объявило о готовности к прямым продажам нефти ливанскому правительству, столкнувшемуся с экономическим и топливным кризисами.

«Если ливанское правительство захочет купить у нас топливо для решения проблем, с которыми сталкивается его население, мы будем его поставлять», — заявил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде.

Данное заявление последовало после того, как 16 сентября в Ливан поступила партия иранского топлива, перевозку которой организовало шиитское движение «Хезболла», базирующееся на территории кризисной республики. Хатибзаде сослался на данный эпизод, сообщив, что Тегеран уже продал некоторое количество горючего «ливанскому бизнесмену».

В настоящий момент известно о трех танкерах топлива, направившихся в сирийский порт Баниас. Оттуда через подконтрольные шиитской группировке погранпереходы горючее при помощи автоцистерн перевозится в Ливан. Последнее грузовое судно покинуло иранский порт 19 сентября.

Новый ливанский премьер-министр Наджиб Микати в связи с этим выразил «опечаленность нарушением суверенитета Ливана», так как данная поставка не была согласована с официальными властями. Вдобавок топливо находится в руках «Хезболлы», которая самостоятельно будет его распределять.

При этом фактически произошло нарушение американских санкций, наложенных на экспорт иранских нефтепродуктов, однако формально Бейрут ни при чем: он не давал разрешения на импорт топлива из Ирана.

Наблюдаемый в настоящий момент топливный кризис в Ливане является частью более масштабного экономического кризиса. За два года национальная валюта республики обесценилась более чем в 13 раз, а около 80% населения бедствуют.

Iran says will sell fuel to Lebanon gov't, after Hezbollah arranged 1st delivery | The Times of Israel https://t.co/elEQd87gVn — Gabriella Garofalo (@GabriellaGaro14) September 20, 2021

Нехватка горючего привела к сбоям в работе энергетики (электричество поставляется несколько часов в сутки) и вытекающим из этого проблемам в ЖКХ (обесточенность водонасосных и очистных станций), промышленности, бизнесе и т.д. Кроме того, обыденными стали многокилометровые очереди на автозаправках.

В середине августа складывающаяся в стране ситуация обусловила трагедию в городе Аккар. В результате взрыва цистерны с контрабандным топливом, вокруг которой собрались местные жители, погибли 28 человек и еще 79 получили ранения.