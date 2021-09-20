Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за сутки

Москва, 20 сентября. Стоимость газа на европейском рынке выросла почти на 25% за сутки и достигла почти 1000 долларов за тысячу кубометров, сообщают СМИ.

Рост цен в денежном выражении составил 300 долларов за тысячу «кубов». Параллельно с фьючерсами на голубое топливо увеличивается стоимость электроэнергии, передает «Пятый канал».

На данный момент газ торгуется на отметке около 850 долларов. Рынок сохраняет волатильность на фоне недостаточных запасов в подземных хранилищах Европы. На прошлой неделе стоимость топлива достигла исторического максимума. При этом эксперты предупреждали, что цены могут вырасти еще выше.

Помимо этого, синоптики прогнозируют ранние холода. Если зима окажется суровой, то ожидания экспертов подтвердятся, а Европе придется не только платить больше за трубопроводный газ, но и конкурировать с Азией за поставки СПГ.

Экономист Андрей Лобода ранее в беседе с ФАН отметил, что высокие цены на газ не грозят России. Он также объяснил необходимость ограничить спекуляцию биржевых цен на топливном рынке.