Китай наращивает долю юаня в международной торговле

Пекин, 20 сентября. Центральный банк Китая намерен повысить долю использования национальной валюты в международной торговле.

Согласно данным информагентства Синьхуа, Китай планирует активно интернационализировать юань. По этой причине предполагается, что государство будет чаще его использовать при проведении трансграничных платежей.

Торговля на полях Азиатско-Тихоокеанского региона получит дополнительный стимул развития от подписания договоренностей об экономическом сотрудничестве в рамках АТР. Как указывается в докладе Народного банка КНР, это улучшит перспективы валюты в торговле, а также инвестдеятельности.

Помимо этого, юань будут более масштабно использовать в трансграничной электронной торговле. Финансовый регулятор страны собирается более плотно сотрудничать в сфере валютных расчетов с другими государствами и модернизирует инфраструктуру для осуществления транзакций.

По информации из отчета центрального банка, международное использование юаня прибавило 44,3% по отношению к прошлому году и достигло 28,39 трлн юаней (4,4 трлн долларов по текущему курсу).

Курс юаня ранее обновлял максимальное значение за три месяца, когда китайский регулятор повышал курс валюты на 69 базисных пунктов, до 6,4497 юаня за доллар.