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Глава штаба обороны Индии Рават посетит Москву в рамках первого зарубежного визита
Армия
Глава штаба обороны Индии Рават посетит Москву в рамках первого зарубежного визита
pexels.com

Нью-Дели, 20 сентября. Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават посетит Россию в рамках своего первого зарубежного визита после назначения в декабре 2019 года.

Как сообщает издание Mint, ссылаясь на собственные источники, Бипин Рават примет участие в совещании делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этой встречи будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, а также ситуация в Афганистане.

«Это конференция на уровне начальников штабов стран – членов ШОС», — уточнил собеседник журналистов.

Начальник индийского штаба обороны также намерен посетить Оренбургскую область, где развернулись антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия — 2021».

Ранее, как сообщает «Газета.ру», президент России Владимир Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана. Заявление прозвучало на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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россия индия шос рават
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