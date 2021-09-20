Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 10:30
10:29
Происшествия
Жертвами стрельбы в пермском университете стали пять человек, шесть пострадали
10:27
Весь мир
Иран готов продавать топливо терпящему экономическое бедствие Ливану
10:26
Политика
Победителей и аутсайдеров прошедших выборов назовут в медиацентре «Патриот»
10:25
Происшествия
В ПГНИУ сообщили о четырех пострадавших при стрельбе
10:24
Происшествия
Стрельбу в пермском университете открыл молодой человек в маске с травматическим пистолетом
10:23
Общество
Коронавирус может привести к развитию аутоиммунных заболеваний у человека
10:22
Армия
Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
10:18
Происшествия
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми
10:16
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в университете Перми
10:15
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за сутки
Все новости

Потолок зарплат в НБА может вырасти из-за нового контракта продажи телеправ
Спорт
Потолок зарплат в НБА может вырасти из-за нового контракта продажи телеправ
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 20 сентября. Величина потолка зарплат может возрасти до 171 млн долларов, если Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать его рост.

Такое увеличение потолка заработных плат должно произойти на фоне того, что НБА планирует подписать новый контракт по продаже телевизионных прав, сумма которого составит 75 млрд долларов, пишет издание Forbes со ссылкой на источники в лиге.

Планируется, что благодаря новому соглашению бюджет НБА будет расти каждый год на 8,3 млрд — это на 5,7 млрд больше, чем сейчас.

Профсоюз игроков НБА после значительного увеличения баскетбольных доходов лиги может снова принять решение о росте потолка (примерно на 50 миллионов долларов) или все же пойти навстречу лимиту — в последнем случае потолок поднимется по крайней мере на 15 млн долларов.

Напомним, этим летом «Милуоки Бакс» в шести матчах обыграл «Финикс Санз» и стал двукратным победителем НБА. «Олени» завоевывали первый трофей в 1971 году.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Потолок зарплат в НБА может вырасти из-за нового контракта продажи телеправ
баскетбол нба потолок зарплат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru