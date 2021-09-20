Потолок зарплат в НБА может вырасти из-за нового контракта продажи телеправ

Нью-Йорк, 20 сентября. Величина потолка зарплат может возрасти до 171 млн долларов, если Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать его рост.

Такое увеличение потолка заработных плат должно произойти на фоне того, что НБА планирует подписать новый контракт по продаже телевизионных прав, сумма которого составит 75 млрд долларов, пишет издание Forbes со ссылкой на источники в лиге.

Планируется, что благодаря новому соглашению бюджет НБА будет расти каждый год на 8,3 млрд — это на 5,7 млрд больше, чем сейчас.

Профсоюз игроков НБА после значительного увеличения баскетбольных доходов лиги может снова принять решение о росте потолка (примерно на 50 миллионов долларов) или все же пойти навстречу лимиту — в последнем случае потолок поднимется по крайней мере на 15 млн долларов.

Напомним, этим летом «Милуоки Бакс» в шести матчах обыграл «Финикс Санз» и стал двукратным победителем НБА. «Олени» завоевывали первый трофей в 1971 году.