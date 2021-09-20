Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор получили «Эмми»

Лос-Анджелес, 20 сентября. Британская актриса Кейт Уинслет получила «Эмми» в номинации лучшая женская роль в мини-сериале. Жюри отметило Юэна Макгрегора за работу в «Холстоне».

Уинслет удостоилась награды за работу над проектом «Мейр из Исттауна». По сюжету Мейр Шиэн — детектив в маленьком городе Пенсильвании — расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки. Вместе с этим она пытается сохранить свою семью. Для звезды «Титаника» это вторая за ее карьеру статуэтка «Эмми».

При этом для Макгрегора это первая «Эмми», пишет «Культуромания». Он номинировался дважды, но смог взять премию только на третий раз. Макгрегор получил награду как лучший актер в мини-сериале.

Итоги церемонии вручения премии «Эмми» были озвучены в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Лучшим драматическим сериалом признали «Корону», а мини-сериалом — «Ход королевы». Оба шоу завоевали самое большое количество наград — по 11 каждое, передает телеканал «360».

Проекты стримингового сервиса Netflix получили 44 статуэтки. Следом идут шоу от HBO с 19 победами. В прошлом году он был лидером по числу наград, забрав 30 «Эмми».