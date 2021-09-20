Soha: загадочный российский бомбардировщик ПАК ДА застал врасплох ВВС США

Ханой, 20 сентября. Российские конструкторы взялись за разработку перспективного стелс-бомбардировщика. Столь амбициозные планы застали врасплох командование ВВС США, пишет Soha.

На данный момент о новой российской разработке известно мало. Процесс создания самолета держится в строжайшей секретности, что лишь сильнее приковывает внимание экспертного сообщества. Особый интерес к проекту проявляют американцы, и на то есть веские основания, приводит «ПолитРоссия» материал вьетнамского издания.

Эффектный трюк Москвы с загадочным бомбардировщиком вызвал нервную реакцию в Соединенных Штатах. Самолет станет для Пентагона серьезной проблемой. Более того, первый полет новой машины ожидается уже в 2025 году. Это означает, что ВВС США обзаведутся опасным конкурентом уже в самом скором времени.

«Суперсовременный самолет-невидимка российской армии оставил США в недоумении», — подчеркивают в Soha.

Согласно имеющимся данным, ПАК ДА разрабатывается с нуля. Он призван заменить в составе ВКС РФ бомбардировщики Ту-95, а также взять на себя отдельные функции стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь».

Ранее сообщалось, что российские «Белые лебеди» заставили американцев стыдиться своих бомбардировщиков. Позднее, как пишет «Газета.ру», Пентагон поздравил пилотов с годовщиной основания ВВС США публикацией с изображением российских истребителей.