Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 10:30
10:29
Происшествия
Жертвами стрельбы в пермском университете стали пять человек, шесть пострадали
10:27
Весь мир
Иран готов продавать топливо терпящему экономическое бедствие Ливану
10:26
Политика
Победителей и аутсайдеров прошедших выборов назовут в медиацентре «Патриот»
10:25
Происшествия
В ПГНИУ сообщили о четырех пострадавших при стрельбе
10:24
Происшествия
Стрельбу в пермском университете открыл молодой человек в маске с травматическим пистолетом
10:23
Общество
Коронавирус может привести к развитию аутоиммунных заболеваний у человека
10:22
Армия
Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
10:18
Происшествия
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми
10:16
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в университете Перми
10:15
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за сутки
Все новости

Soha: загадочный российский бомбардировщик ПАК ДА застал врасплох ВВС США
Армия
Soha: загадочный российский бомбардировщик ПАК ДА застал врасплох ВВС США
Федеральное агентство новостей

Ханой, 20 сентября. Российские конструкторы взялись за разработку перспективного стелс-бомбардировщика. Столь амбициозные планы застали врасплох командование ВВС США, пишет Soha.

На данный момент о новой российской разработке известно мало. Процесс создания самолета держится в строжайшей секретности, что лишь сильнее приковывает внимание экспертного сообщества. Особый интерес к проекту проявляют американцы, и на то есть веские основания, приводит «ПолитРоссия» материал вьетнамского издания.

Эффектный трюк Москвы с загадочным бомбардировщиком вызвал нервную реакцию в Соединенных Штатах. Самолет станет для Пентагона серьезной проблемой. Более того, первый полет новой машины ожидается уже в 2025 году. Это означает, что ВВС США обзаведутся опасным конкурентом уже в самом скором времени.

«Суперсовременный самолет-невидимка российской армии оставил США в недоумении», — подчеркивают в Soha.

Согласно имеющимся данным, ПАК ДА разрабатывается с нуля. Он призван заменить в составе ВКС РФ бомбардировщики Ту-95, а также взять на себя отдельные функции стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь».

Ранее сообщалось, что российские «Белые лебеди» заставили американцев стыдиться своих бомбардировщиков. Позднее, как пишет «Газета.ру», Пентагон поздравил пилотов с годовщиной основания ВВС США публикацией с изображением российских истребителей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Soha: загадочный российский бомбардировщик ПАК ДА застал врасплох ВВС США
россия сша вкс рф пак да
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru