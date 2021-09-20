Дмитрий Киселев сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом

Москва, 20 сентября. Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев пошел на поправку после госпитализации из-за симптомов заражения COVID-19.

Журналист Дмитрий Киселев две недели провел под присмотром специалистов после диагностированного COVID-19. Недавно ведущий канала «Россия-1» сообщил, что поправился после болезни. Это подтвердил ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Киселев поблагодарил врачей за выздоровление в беседе с РИА Новости.

«Сегодня пришёл отрицательный ПЦР! Спасибо врачам и сёстрам 52 больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели», — заявил телеведущий.

Киселеву предстоит пройти окончательно оправиться, чтобы вернуться к работе на телевидении. Во время лечения он признавался, что столкнулся с кашлем, нехваткой воздуха и температурой, однако медики смогли обеспечить ему комфортное восстановление.

Вскоре телеведущий вновь появится в эфире программы «Вести недели». Во время лечения Киселев признался, что болезнь впервые за всю карьеру заставила его на время оставить передачу.