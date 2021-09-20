Победителей и аутсайдеров прошедших выборов назовут в медиацентре «Патриот»

В России завершился трехдневный выборный марафон, в ходе которого были избраны депутаты федерального парламента (Госдумы), а в некоторых регионах также губернаторы и муниципальные депутаты.

Кто сможет сформировать парламентское большинство в Госдуме? Может ли оппозиция праздновать победу? Какие факты иностранного вмешательства были достоверно зафиксированы и помогло ли это вмешательство исказить волеизъявление граждан? Что произошло в регионах на губернаторских выборах? Кто и как ответит за нарушения в ходе выборного марафона? Почему не видно было несистемной оппозиции — где же их «миллионы последователей»?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит доктор политических наук, руководитель отделения Российского общества политологов ЛО, декан факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин.

Брифинг Александра Курочкина состоится в понедельник, 20 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55