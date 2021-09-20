Фильм про Чебурашку снимают в Сочи

Краснодар, 20 сентября. В Сочи стартовали съемки полнометражного фильма «Чебурашка». В работе над картиной принимают участие студии Yellow, Black and White и START, также в проекте задействованы Союзмультфильм и два российских телеканала — ВГТРК и СТС.

Съемки проходят в санатории «Орджоникидзе», на сочинской набережной и в парке «Дендрарий».

Сюжет картины повествует о Чебурашке, но не как о плюшевой игрушке, а вполне реальном неизвестном природе зверьке, живущим в апельсиновой роще. В связи с определенными обстоятельствами Чебурашка попадает в небольшой город на берегу моря, где и начинаются его приключения.

Создатели обещают, что главный герой будет выглядеть как настоящий благодаря современным компьютерным технологиям.

Удивительный факт, но многие иностранцы главного персонажа советской мультипликации Чебурашку иногда называют советским Микки-Маусом. За долгие годы этот мультипликационный персонаж стал и героем народных анекдотов, побывал талисманом сборной России на олимпийских играх и прижился в Японии.

Кстати, мультипликационные скандалы вокруг этого образа возникают по сей день, так как сублицензией на образ Чебурашки обладает японская компания Cheburashka Project LLP. Согласно условиям сделки, заключенной 20 лет назад, японцы получили уникальную лицензию на образы персонажей мультфильмов, заплатив определенную сумму денег. После подписания соглашения Союзмультфильм не имеет право выдавать лицензии другим компаниям на образ героев, находящимся за пределами бывшего Советского Союза. Также известно, что, поняв всю невыгодность сделки, Союзмультфильм в 2014-15 годах потребовал изменить условия и хотел вынести вопрос на правительственный уровень. Но конфликта удалось избежать.

Теперь в 2022 году российские зрители увидят полнометражный художественный фильм про всеми любимого Чебурашку. Известно, что главные роли исполнят Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина и другие. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко.

Ранее ФАН сообщал, что голливудский фантастический фильм «Дюна» занял лидирующие позицию российского проката. За минувшие выходные картина собрала 608 миллионов рублей. Сюжет картины основан на одноименной книге писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Главные роли в блокбастере исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон и другие.