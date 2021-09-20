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Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу
Весь мир
Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу
Global Look Press  /  Marcos CebriÃ°N/Keystone Press Agency

Кабул, 20 сентября. Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле официально приступил к работе после своего закрытия на фоне теракта 26 августа.

В понедельник воздушная гавань вновь открылась для международных и внутренних рейсов, сообщило Управление гражданской авиации Афганистана. В ведомстве также объявили, что в настоящий момент аэропорт функционирует 12 часов в сутки с 06:00 до 18:00. При этом ведется работа по подготовке объекта к приему и отправке ночных рейсов.

Первый коммерческий международный рейс из Кабула вылетел в Исламабад, ожидается, что такие полеты будут продолжены. Кроме того, афганское управление гражданской авиации обратилось к ОАЭ, Таджикистану, Узбекистану и другим странам с призывом возобновить полеты в Кабул, но положительный ответ оно получило пока только от Пакистана и Ирана.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы воздушной гавани были серьезно повреждены после теракта 26 августа. Тогда на территории воздушной гавани и ее окрестностей прогремели взрывы, ответственность за которые на себя взяла группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Трагедия унесла жизни 200 человек, еще более 1 300 обратились за медицинской помощью. Среди погибших были 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали процесс эвакуации граждан из афганской столицы после прихода к власти радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу
Федеральное агентство новостей  / 

Впоследствии выяснилось, что жертвами взрыва стала лишь малая часть погибших и пострадавших. Куда больше людей получили травмы в результате стрельбы, открытой американскими военными сразу после теракта.

Ущерб, нанесенный аэропорту Кабула, оценили в общей сложности в 20 миллионов долларов. К восстановлению инфраструктуры объекта были привлечены технические бригады из Турции и Катара. Все это время аэропорт принимал отдельные коммерческие и гуманитарные рейсы, однако восстановить полноценную работу гавани удалось лишь сейчас.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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