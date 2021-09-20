Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 10:30
10:29
Происшествия
Жертвами стрельбы в пермском университете стали пять человек, шесть пострадали
10:27
Весь мир
Иран готов продавать топливо терпящему экономическое бедствие Ливану
10:26
Политика
Победителей и аутсайдеров прошедших выборов назовут в медиацентре «Патриот»
10:25
Происшествия
В ПГНИУ сообщили о четырех пострадавших при стрельбе
10:24
Происшествия
Стрельбу в пермском университете открыл молодой человек в маске с травматическим пистолетом
10:23
Общество
Коронавирус может привести к развитию аутоиммунных заболеваний у человека
10:22
Армия
Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
10:18
Происшествия
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми
10:16
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в университете Перми
10:15
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за сутки
Все новости

Банк России зафиксировал рост числа жалоб автомобилистов на проблемы с ОСАГО
Экономика
Банк России зафиксировал рост числа жалоб автомобилистов на проблемы с ОСАГО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 20 сентября. Число жалоб потребителей на страховщиков в июле — августе 2021 года увеличилось на 16,8% по сравнению с 2020-м, передает пресс-служба Центробанка РФ.

Тенденция текущего года объясняется ростом экономической активности российских граждан, а также увеличением количества купленных полисов, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора. Так, наибольшее число жалоб пришлось на сегмент ОСАГО: за указанный период поступило 4,8 тыс. таких обращений, что на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Главными причинами жалоб россиян стали неверное применение коэффициента аварийности в обновленной автоматической информационной системе ОСАГО, а также необоснованное расторжение договоров страховыми компаниями. Кроме того, крупные страховщики отметили, что наибольшее количество обращений приходилось именно на полисы обязательной «автогражданки».

Эксперт по страхованию Андрей Тростин ранее рассказал о разнице между КАСКО и ОСАГО. Первый вид страхования обязательный, второй — добровольный, и в этом состоит главное их отличие.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России зафиксировал рост числа жалоб автомобилистов на проблемы с ОСАГО
банк россии осаго жалобы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru