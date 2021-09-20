Банк России зафиксировал рост числа жалоб автомобилистов на проблемы с ОСАГО

Москва, 20 сентября. Число жалоб потребителей на страховщиков в июле — августе 2021 года увеличилось на 16,8% по сравнению с 2020-м, передает пресс-служба Центробанка РФ.

Тенденция текущего года объясняется ростом экономической активности российских граждан, а также увеличением количества купленных полисов, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора. Так, наибольшее число жалоб пришлось на сегмент ОСАГО: за указанный период поступило 4,8 тыс. таких обращений, что на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Главными причинами жалоб россиян стали неверное применение коэффициента аварийности в обновленной автоматической информационной системе ОСАГО, а также необоснованное расторжение договоров страховыми компаниями. Кроме того, крупные страховщики отметили, что наибольшее количество обращений приходилось именно на полисы обязательной «автогражданки».

Эксперт по страхованию Андрей Тростин ранее рассказал о разнице между КАСКО и ОСАГО. Первый вид страхования обязательный, второй — добровольный, и в этом состоит главное их отличие.