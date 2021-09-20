Франция усомнилась в возможности ЕС продолжать диалог с Австралией о свободной торговле

Париж, 20 сентября. Европейский союз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, поскольку доверие подорвано после отказа от поставок подлодок.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Франции Клеман Бон в интервью европейской газете Politico.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — подчеркнул он.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина объяснила, почему военные интересы французов специально игнорируются новым Тройственным союзом англосаксов. По ее словам, США еще раз продемонстрировали, что не видят Францию в числе великих военных держав, сообщает Национальная служба новостей.

Кроме того, глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюз должен иметь возможность действовать независимо от США в военном плане. Она уточнила, что стремление не должно указывать на желание полностью отделиться от американской стороны.