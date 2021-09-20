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Ученые выдвинули резонансную теорию происхождения жизни на Земле
Наука
Ученые выдвинули резонансную теорию происхождения жизни на Земле
wikipedia.org  /  kuhnmi / CC BY 2.0

Москва, 20 сентября. О том, как на самом деле зародилась жизнь на Земле, спорят веками. Создал ли нас бог или, как гласит теория панспермии, мы оказались здесь благодаря инопланетным цивилизациям? Однозначного ответа на этот вопрос так никто и не дал. Но современные ученые активно продолжают его искать, пишет журнал Maxim.

Накануне в журнале Science Daily опубликовали неожиданную для обывателя версию появления жизни на Земле. Она основывается на ранее выдвинутой гипотезе так называемого РНК-мира. Суть ее в том, что все живое на нашей планете произошло от макромолекулы РНК, которая, как известно, еще более примитивна, чем ДНК.

РНК находится в клетках живых организмов, но самостоятельно не существует. Даже в вирусах, геном которых состоит из РНК, она «обернута» в специальную белковую оболочку, а белок — молекула, которая намного сложнее по своему строению.

При этом ученые подозревают, что несколько миллионов лет назад РНК «плавали» на Земле в чистом виде. Позднее они свернулись в ДНК и белки, а уже потом протослизь сумела отрастить жгутики, лапы, глаза, смогла выбраться на сушу и сейчас читает эту статью.

В опубликованном исследовании выдвинута гипотеза, откуда взялись те самые свободные РНК, ставшие источником нашей жизни.

По мнению ученых, мы зародились из соли.

Все дело в том, что РНК образовываются в растворе солей магния и натрия. Это происходит при определенной концентрации этих веществ. Сегодня в природе практически нигде ее не встретишь. Однако опытным путем было доказано, что, если окунуть расплавленный базальт в морскую воду, в его микротрещинах возникают идеальные условия для сворачивания РНК.

Выходит, что все мы зародились после того, как базальтовая лава вылилась в море. Эффектное появление, не правда ли?

Вулкан смело можно назвать нашим прапрадедушкой. Не зря греки издревле боготворили именно величественные горы с лавой внутри!

Ранее ФАН указал, какие нюансы есть в профессии биолога, а также рассказал об истории появления специальности.

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