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Провал иностранных агентов на выборах в России обсудят в медиацентре «Патриот»
Политика
Провал иностранных агентов на выборах в России обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила СМИ, признанным в России иностранными агентами, присутствовать на избирательных участках и освещать ход голосования на выборах в Госдуму и другие органы власти, которые состоялись 1719 сентября. Хотя закон запрещает им вести деятельность, «способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов». Иностранным агентам также не запрещено баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты.

Получилось ли у иностранных агентов вмешаться в ход российских выборов или даже стать их участниками? Почему провалилось так называемое «Умное голосование»? Куда пошли сотни миллионов долларов, которые получили представители несистемной оппозиции от западных спонсоров? Поверили ли россияне фейкам, которые распространялись в западных соцсетях и ангажированных Западом российских СМИ? Отвадили ли россиян от революций переворот на Украине и попытка переворота в Белоруссии? Будет ли наказана Польша за смерть беженцев на границе с Белоруссией?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Эфир Константина Придыбайло состоится 20 сентября, в понедельник, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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