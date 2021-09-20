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Вооруженные силы стран ШОС развернули совместные учения «Мирная миссия — 2021»
Армия
Вооруженные силы стран ШОС развернули совместные учения «Мирная миссия — 2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 20 сентября. Армейские подразделения стран Шанхайской организации сотрудничества приступили к маневрам на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Международные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия — 2021» будут проходить с 20 по 24 сентября. Впервые в тренировочных мероприятиях примут участие военные из Белоруссии. В рамках этой операции участники обменяются опытом противодействия новой тактике боевиков, а также предотвращения терактов с применением химического и биологического оружия. По данным пресс-службы ЦВО, выполнение учебно-боевых задач будет учитывать развитие военно-политической обстановки в Центральной Азии.

Ранее, как сообщает «Газета.ру», Россия и Белоруссия также провели масштабные учения «Запад-2021». В ходе этих маневров военные провели масштабное «сражение», задействовав ударную авиацию, бронетехнику и артиллерию.

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