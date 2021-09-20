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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в под Иркутском

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 09:26
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в под Иркутском
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Иркутск, 20 сентября. Тела двух несовершеннолетних были найдены на месте пожара в деревне Худорожкина Черемховского района, сообщает территориальное управление ГУ МЧС России

Информация о возгорании в жилом доме поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером в воскресенье, 19 сентября. Когда расчеты спасателей прибыли на место, одна из его квартир полностью выгорело изнутри, затем огонь перекинулся на кровлю соседнего помещения.

Жильцам удалось вынести из горящего дома двоих взрослых с сильными ожогами, а также ребенка без признаков жизни. Огонь удалось потушить через 20 минут. В ходе ликвидации последствий инцидента в одной из комнат было найден тело еще одного ребенка.

Погибшими оказались девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 года рождения. У их родителей диагностировали различные травмы и отравление угарным газом. В настоящий момент с ними работает психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области. Причина пожара пока неизвестна.

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