Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в под Иркутском

Иркутск, 20 сентября. Тела двух несовершеннолетних были найдены на месте пожара в деревне Худорожкина Черемховского района, сообщает территориальное управление ГУ МЧС России

Информация о возгорании в жилом доме поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером в воскресенье, 19 сентября. Когда расчеты спасателей прибыли на место, одна из его квартир полностью выгорело изнутри, затем огонь перекинулся на кровлю соседнего помещения.

Жильцам удалось вынести из горящего дома двоих взрослых с сильными ожогами, а также ребенка без признаков жизни. Огонь удалось потушить через 20 минут. В ходе ликвидации последствий инцидента в одной из комнат было найден тело еще одного ребенка.

Погибшими оказались девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 года рождения. У их родителей диагностировали различные травмы и отравление угарным газом. В настоящий момент с ними работает психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области. Причина пожара пока неизвестна.