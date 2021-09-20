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Цена гречки в России обновила десятилетний максимум
Экономика
Цена гречки в России обновила десятилетний максимум
pixabay.com  /  andy_free

Москва, 20 сентября. Летом текущего года цены на гречку в российских магазинах рекордно выросли за последние десять лет. В августе стоимость крупы в среднем доходила до 102,5 рубля. 

Стоимость килограмма крупы ранее превышала отметку в 100 рублей в мае 2011 года. Тогда гречка выросла в цене до 112 рублей. В 2020-м цены изменились на фоне ажиотажа из-за пандемии коронавируса, когда россияне активно скупали товары с длительным сроком хранения, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Весной 2021 года Правительство России в целях продовольственной безопасности ввело временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупны грубого помола и гречневого зерна. Мера рассматривалась в качестве реакции властей на рост стоимости крупы. Запрет действовал в период с 5 июня по 31 августа.

Предполагалось, что ограничение экспорта гречки могут продлить. По данным Росстата, крупа в среднем подорожала в России более чем на 10%. Глава Минтруда России Дмитрий Патрушев уточнил, то эти меры могут быть продлены по итогам уборочной компании.

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