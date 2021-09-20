Экс-футболист Евгений Ловчев считает, что ЦСКА и «Спартаку» лучше сыграть вничью

Москва, 20 сентября. Бывший футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По мнению Ловчева, обе столичные команды пребывают не в самой лучшей форме, о чем говорят последние матчи. Он добавил, что в стане красно-белых творится полнейший бардак.

«"Спартак" разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. Что же касается ЦСКА, то их разрушила трансферная политика последних лет. Плюс нет игроков, которые определяли атаку "армейцев" в последнее время», — передает слова Ловчева «Советский спорт».

Экс-игрок «Спартака» подчеркнул, что выступление обеих команд настолько не радует фанатов, что ничейный исход встречи стал бы наилучшим вариантом, передает RT.

В этой встрече красно-белым не поможет Роман Зобнин, хавбек получил повреждение икроножной мышцы в первом туре Лиги Европы против варшавской «Легии». Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 20 сентября, начало встречи — в 19:30 по московскому времени. После семи туров российского чемпионата «армейцы» занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, их соперник по сегодняшнему дерби — восьмую.