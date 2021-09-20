Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 10:29
10:27
Весь мир
Иран готов продавать топливо терпящему экономическое бедствие Ливану
10:27
Происшествия
Жертвами стрельбы в пермском университете стали пять человек, шесть пострадали
10:26
Политика
Победителей и аутсайдеров прошедших выборов назовут в медиацентре «Патриот»
10:25
Происшествия
В ПГНИУ сообщили о четырех пострадавших при стрельбе
10:24
Происшествия
Стрельбу в пермском университете открыл молодой человек в маске с травматическим пистолетом
10:23
Общество
Коронавирус может привести к развитию аутоиммунных заболеваний у человека
10:22
Армия
Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
10:18
Происшествия
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми
10:16
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в университете Перми
10:15
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за сутки
Все новости

Экс-футболист Евгений Ловчев считает, что ЦСКА и «Спартаку» лучше сыграть вничью

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 09:15
Спорт
Экс-футболист Евгений Ловчев считает, что ЦСКА и «Спартаку» лучше сыграть вничью
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 20 сентября. Бывший футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По мнению Ловчева, обе столичные команды пребывают не в самой лучшей форме, о чем говорят последние матчи. Он добавил, что в стане красно-белых творится полнейший бардак.

«"Спартак" разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. Что же касается ЦСКА, то их разрушила трансферная политика последних лет. Плюс нет игроков, которые определяли атаку "армейцев" в последнее время», — передает слова Ловчева «Советский спорт».

Экс-игрок «Спартака» подчеркнул, что выступление обеих команд настолько не радует фанатов, что ничейный исход встречи стал бы наилучшим вариантом, передает RT.

В этой встрече красно-белым не поможет Роман Зобнин, хавбек получил повреждение икроножной мышцы в первом туре Лиги Европы против варшавской «Легии». Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 20 сентября, начало встречи — в 19:30 по московскому времени. После семи туров российского чемпионата «армейцы» занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, их соперник по сегодняшнему дерби — восьмую.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Экс-футболист Евгений Ловчев считает, что ЦСКА и «Спартаку» лучше сыграть вничью
цска спартак рпл евгений ловчев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru