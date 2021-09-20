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Лента
20 сентября 12:00
12:00
Происшествия
Пьяный водитель протаранил несколько припаркованных авто в столице
11:59
Наука
Ученые из ИТМО разрабатывают прибор для поиска химикатов в овощах и фруктах
11:58
Происшествия
Студентка ПГНИУ поделилась хронологией стрельбы с места событий
11:56
Экономика
Индекс Мосбиржи опустился ниже 4000 пунктов
11:55
Весь мир
Операция ЛНА и открытие границы с Тунисом — что произошло в Ливии с 13 по 19 сентября
11:53
Армия
МИД России надеется, что Киев не станет провоцировать военный сценарий в Донбассе
11:52
Происшествия
В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменили занятия в образовательных учреждениях
11:52
Происшествия
ФАН публикует видео госпитализации пострадавших при стрельбе в Перми
11:51
Общество
Уполномоченный обвинять: кто такой прокурор и так ли он всемогущ
11:50
Общество
В России за сутки выявили 19 744 новых случая COVID-19
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«Этот день в истории». Что произошло 20 сентября, праздники, факты, люди
Видео

Интересные факты, важные события и интернациональные праздники собраны в новом выпуске передачи «Этот день истории».

Праздник с английскими корнями. День устраивания спонтанных чаепитий отмечают 20 сентября. В 1908 году в городе Саутпорт в Великобритании кондитеры заметили, что их продукция лучше продается с чаем. Вот уже 113 лет в середине сентября англичане чтят традиции и спонтанно приглашают на чай друзей и знакомых.

Луков день отмечают фермеры и садоводы 20 сентября. Праздник так назвали по созвучию с именем преподобного Луки Глубокореченского, жившего в Х веке. В этот день шла уборка репчатого лука. На базарах начинали им торговать, а в домах готовить из него блюда.

О том, какая известная на весь мир итальянская певица сегодня отмечает день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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