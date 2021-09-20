«Этот день в истории». Что произошло 20 сентября, праздники, факты, люди

Интересные факты, важные события и интернациональные праздники собраны в новом выпуске передачи «Этот день истории».

Праздник с английскими корнями. День устраивания спонтанных чаепитий отмечают 20 сентября. В 1908 году в городе Саутпорт в Великобритании кондитеры заметили, что их продукция лучше продается с чаем. Вот уже 113 лет в середине сентября англичане чтят традиции и спонтанно приглашают на чай друзей и знакомых.

Луков день отмечают фермеры и садоводы 20 сентября. Праздник так назвали по созвучию с именем преподобного Луки Глубокореченского, жившего в Х веке. В этот день шла уборка репчатого лука. На базарах начинали им торговать, а в домах готовить из него блюда.

О том, какая известная на весь мир итальянская певица сегодня отмечает день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».