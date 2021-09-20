Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 10:29
10:27
Весь мир
Иран готов продавать топливо терпящему экономическое бедствие Ливану
10:27
Происшествия
Жертвами стрельбы в пермском университете стали пять человек, шесть пострадали
10:26
Политика
Победителей и аутсайдеров прошедших выборов назовут в медиацентре «Патриот»
10:25
Происшествия
В ПГНИУ сообщили о четырех пострадавших при стрельбе
10:24
Происшествия
Стрельбу в пермском университете открыл молодой человек в маске с травматическим пистолетом
10:23
Общество
Коронавирус может привести к развитию аутоиммунных заболеваний у человека
10:22
Армия
Десантные войска уничтожили условного противника на учениях в трех регионах России
10:18
Происшествия
Один человек погиб и трое ранены в результате стрельбы в вузе Перми
10:16
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в университете Перми
10:15
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели почти на 25% за сутки
Все новости

Соединения ЗВО покинули полигон в Нижегородской области после учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 09:12
Армия
Соединения ЗВО покинули полигон в Нижегородской области после учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 сентября. Соединения Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после российско-белорусских учений «Запад-2021».

Военнослужащие отрабатывали маневры на полигоне Мулино в Нижегородской области. Теперь они совершают марши на железнодорожные станции и проводят погрузку техники на железнодорожные платформы. Более пяти эшелонов сейчас находятся в движении, а три соединения уже прибыли в пункты постоянной дислокации. В ходе дальнейшего перемещения подразделениям ЗВО предстоит совершить марши, преодолев расстояние от 500 до 1500 километров.

Как сообщает «Газета.ру», учения «Запад-2021» проходили на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии порядка 200 тысяч военных. В рамках тренировочных мероприятий военнослужащие ВС РФ побили рекорд по размещению водной переправы.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Соединения ЗВО покинули полигон в Нижегородской области после учений «Запад-2021»
россия зво вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru