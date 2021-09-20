Соединения ЗВО покинули полигон в Нижегородской области после учений «Запад-2021»

Санкт-Петербург, 20 сентября. Соединения Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после российско-белорусских учений «Запад-2021».

Военнослужащие отрабатывали маневры на полигоне Мулино в Нижегородской области. Теперь они совершают марши на железнодорожные станции и проводят погрузку техники на железнодорожные платформы. Более пяти эшелонов сейчас находятся в движении, а три соединения уже прибыли в пункты постоянной дислокации. В ходе дальнейшего перемещения подразделениям ЗВО предстоит совершить марши, преодолев расстояние от 500 до 1500 километров.

Как сообщает «Газета.ру», учения «Запад-2021» проходили на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии порядка 200 тысяч военных. В рамках тренировочных мероприятий военнослужащие ВС РФ побили рекорд по размещению водной переправы.