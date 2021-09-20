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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 20 сентября. Курсы доллара и евро продемонстрировали рост по отношению к российской валюте на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличилась на 19 копеек и составила 73,04 рубля. Европейская валюта в начале торговой сессии подорожала на 6 копеек, закрепившись на отметке 85,47 рубля за единицу.

Курс рубля к доллару на текущей неделе будет торговаться в коридоре 72–73,5 рубля, к евро — 84,5–86 рубля. Такой прогноз озвучил накануне главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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