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Юные брат и сестра основали собственную компанию по добыче криптовалюты
Видео

Ишану Тхакуру 14 лет, его сестре Аанье — 9, но их состояние насчитывает уже 64 000 долларов, эту сумму им удалось заработать меньше, чем за полгода.

Идея заняться криптобизнесом пришла детям, когда они захотели купить биткоины, услышав, что те недавно выросли в цене. Но, так как денег у ребят не было, они решили самостоятельно заняться добычей криптовалюты. Необходимую для покупки и установки оборудования сумму решено было занять у отца, инвестиционного банкира.

«Мы начали весной 2021 года, когда узнали, что цены на биткоины выросли. Мы действительно хотели их приобрести, но у нас не было достаточно денег. Поэтому мы решили вместо покупки биткоинов, заработать на их добыче», — рассказывает девятилетняя Аанья Тхакур.

Оборудование для добычи цифровой валюты — удовольствие не из дешевых. Тем более, что с 2020 года на рынке наблюдается глобальная нехватка графических карт, что привело к росту цен на них. Но дела у брата с сестрой пошли в гору, на кадрах они демонстрируют свой аккаунт, где видно, что на их балансе более 58 000 долларов в Ethereum и 6 000 долларов в биткоинах. Заработанные деньги ребята вкладывают обратно в компанию, чтобы еще больше увеличить собственную прибыль.

«В моем возрасте очень приятно быть владельцем бизнеса. Я действительно мог бы просто сидеть дома, играть в видеоигры, но я посвятил это лето переменам. Мне действительно нравится вдохновлять молодежь и быть звездой своей собственной компании», — делится эмоциями Ишан Тхакур.

Ишан рассказал, что они с сестрой отличные бизнес-партнеры. Все решения они принимают вместе, у них схожий набор знаний в этой индустрии и ответственность за компанию они тоже делят пополам.

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