Ростовский каскадер сломал себе позвоночник во время трюка

Ростов-на-Дону, 20 сентября. Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника во время трюка. Каскадеру необходимо было перелететь на автомобиле реку, но во время приземления исполнитель прыжка получил травмы.

В своем Instagram Евгений Чеботарев обратился к подписчикам, рассказав, что трюк ему стоил перелома позвоночника.

«Я в больнице. Не хотел вас подвести и нажал на полный газ, BMW это сделала. В сумме пролетел 40 метров. Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку!» — написал каскадер на своей странице.

В комментариях к посту экстремала многие пожелали выздоровления и здоровья. Однако некоторые высказали мнение, что никакие трюки не стоят здоровья, и рано или поздно с таким отношением к жизни все может закончиться куда печальнее.

Ранее ФАН рассказывал, как каскадер-любитель из Ленинградской области решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив мертвую петлю на отечественной «Ниве», однако трюк чуть не закончился трагедией.