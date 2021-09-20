Роскомнадзор запустит систему «Окулус» для поиска запрещенного контента

Москва, 20 сентября. Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустит в 2022 году систему «Окулус», которая будет отыскивать в сети фото и видеофайлы с запрещенным контентом.

Обученная нейросеть будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству, информирует «Коммерсант».

По сей день нарушения в сети искали вручную. С 2022 года, когда программу запустят, эту задачу возьмет на себя искусственный интеллект. В том числе он будет анализировать информацию из социальной сети Facebook.

Предполагается, что ИИ поможет «ускорить процесс», подчеркивается в документации, опубликованной на сайте госзакупок, а его работа может обойтись в крупную сумму. В частности, разработка может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, в ее использование миллиарды, уверен совладелец компании «Ленит-Терком» Владимир Уфнаровский.

Ранее Роскомнадзор обратился к владельцу YouTube-канала «Навальный» с требованием удалить три видеоролика. Указанные видеозаписи содержат списки проекта «Умное голосование», подчеркнуло надзорное ведомство.