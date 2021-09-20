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В Сети появились первые отзывы на фильм «Дюна»

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 08:43
Шоу-бизнес
В Сети появились первые отзывы на фильм «Дюна»
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 20 сентября. Фантастический фильм «Дюна» вышел в прокат 16 июля. Первые зрители прокомментировали работу режиссера Дени Вильнева.

Кинолента основана на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года. Главные роли в нем исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Дейв Батиста и другие актеры. Пользователи YouTube обсудили картину на канале Qewbite.

«Дюна просто офигенный фильм. Очень красивый, аудио мастерски погружает в атмосферу. Вообщем шедевр. Еще бы длительность фильма на пять часов», — написал ПВ201 Капранов Дмитрий.

Пользователь BgWolf77 считает, что за полную цену билета зрителям показали лишь демоверсию фильма. То, что идет два с половиной часа можно было бы уместить в 40 минут. Из плюсов, по его мнению, можно отметить музыку, подбор актеров и качество картинки. Диалоги и сюжет являются слабой стороной.

«Книгу читала, осталась довольна фильмом, есть много диалогов из книги, не хотелось, чтобы кино заканчивалось, поклон режиссеру, саунд на высоте», — подчеркнула Anna Zub.

Ранее культуролог Андрей Пархоменко в интервью для Федерального агентства новостей сравнил роман «Дюна» с экранизацией Дени Вильнева.

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