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«Корона» победила в номинации лучший драматический сериал на «Эмми»

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 08:36
Общество
«Корона» победила в номинации лучший драматический сериал на «Эмми»
Кадр из сериала «Корона»

Лос-Анджелес, 20 сентября. Байопик «Корона» победил в номинации "Лучший драматический сериал" и завоевал премию «Эмми».

Статуэтку также получили исполнители главных ролей, режиссер и сценарист сериала. «Корона» рассказывает о жизни британской королевской семьи. Лучшими драматическими актерами стали Оливия Колман и Джош О"Коннор, оба получили главную награду за съемки в сериале «Корона». Шоу также стало лидером по числу представленных номинаций.

Лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы». «Рассказ служанки» проиграл во всех 21 номинациях. Церемония вручения премии «Эмми» проходила в офлайн-формате, однако, чтобы посетить мероприятие, участники должны были предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Актриса Элизабет Олсен также участвовала в церемонии телевизионной премии «Эмми». Звезда удивила фанатов появлением на красной ковровой дорожке в платье от своих сестер Мэри-Кейт и Эшли.

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