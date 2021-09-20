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Кейли Куоко удивила фанатов своим ярким появлением на «Эмми» после развода
Шоу-бизнес
Кейли Куоко удивила фанатов своим ярким появлением на «Эмми» после развода
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 20 сентября. Актриса Кейли Куоко посетила телевизионную премию «Эмми» в ярком и открытом платье, чем поразила своих фанатов.

Звезда сериала «Теория большого взрыва» была номинирована в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» за участие в юмористическом триллере «Бортпроводница». Это ее первое публичное появление после развода с ее бывшим мужем Карлом Куком. Фотографии артистки попали в соцсети.

Куоко вышла на сцену в неоново-зеленом платье без рукавов с ниспадающими цветочными акцентами. Она прошлась по красной дорожке, активно позируя перед фотографами. Фанаты поспешили прокомментировать образ актрисы.

«Без ума от этого платья», — написала thealinacho.

«Совершенство! Лучшее платье!» — восхитилась tararose527.

«О МОЙ БОГ! Она определенно вскружила голову этим платьем! Красиво!» — подчеркнул ifly4nj.

Ранее голливудская актриса Элизабет Олсен посетила телевизионную премию «Эмми» в платье, которое разработали ее сестры Мэри-Кейт и Эшли.

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