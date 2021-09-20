Политолог Ордуханян: создание AUKUS может подтолкнуть Европу к России

Москва, 20 сентября. Англосакский мир дистанцируется от Европы, что позволит России наладить сотрудничество с Европой. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

США, Великобритания и Австралия создали альянс AUKUS, что существенно повлияет на геополитическую ситуацию в мире. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, какие возможности в этом случае появляются у России.

«У нас неожиданно, в ближайшем будущем, могут появиться союзники на Западе. Мы должны с вами понять, что мы должны перекинуть мост к Западной Европе. Западная Европа, по моему, сейчас уже поняла, и Германия и Франция, а это основные игроки, и я думаю, что и Италия, и другие страны подтянутся, они поняли, что на Америку надеяться нельзя. Более того, англосаксонский мир дистанцируется сейчас от Европы», — отметил Ордуханян.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что Москва при должной информационной политике должна показать ЕС, что есть будущее единой Европы с Россией. Она может поработать со своими новыми партнерами в новом качестве, в текущей ситуации.

Ранее стало известно, что детали военного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией обсуждались без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7, прошедшем в июне.