Адель официально подтвердила свой роман с Ричем Полом

Лос-Анджелес, 20 сентября. Британская певица Адель выложила совместную фотографию со спортивным агентом Ричем Полом, чем официально подтвердила романтические отношения с ним.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram пост с несколькими снимками. На двух из них она позирует в необычном черно-белом платье с открытыми плечами. Однако мнение общественности заинтересовало третье фото, на котором певица стоит рядом со своим новым парнем.

Источники говорили о романе пары с июля 2021 года. Адель и Рич вместе посещали баскетбольный матч NBA и другие мероприятия, регулярно попадая в объектив камер. Однако теперь певица решила развеять слухи и подтвердить свои отношения через соцсети. Фанаты прокомментировали публикацию.

«Каждый раз, когда она пишет, у меня небольшой сердечный приступ ... ничего не могу с собой поделать», — написал Leroy Sanchez.

«Ты отлично выглядишь, Адель. Отличная работа над своим новым обликом. Должно быть, потребовалось много дисциплины и тяжелой работы. Мои поздравления», — отметил Rob Brown.

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