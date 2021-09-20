Арестович пригрозил жителям Донбасса наказанием за участие в российских выборах

Киев, 20 сентября. Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил жителя Донбасса наказанием за участие в российских выборах.

Спикер делегации Киева в Трехсторонней контактной группе напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против организаторов привлечения украинских граждан к российскому голосованию. Арестович уточнил, что в речи Зеленского на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этим событиям.

Ответственность обычных жителей будет зависеть от степени их вовлеченности в процесс, заявил украинский чиновник. При этом он отметил, что решения по данному вопросу будут приниматься «после возвращения Крыма и Донбасса». Арестович заверил, что украинские власти сумеют «отделить зерна от плевел».

Ранее бывший министр МВД Украины Арсен Аваков призвал киевские власти избавиться от Арестовича. По его словам, он говорит слишком много лишнего, что неприемлемо для чиновника.