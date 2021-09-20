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58 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме Волгодонска
Происшествия
58 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме Волгодонска
Управление ГО ЧС по Ростовской области  /  Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 20 сентября. В Волгодонске загорелся многоквартирный дом, расположенный по адресу Морская 48-а.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС по Ростовской области, сообщение о пожаре поступило в половину четвертого. Когда пожарные расчеты прибыли на место, огонь охватил 800 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг пожара. 

Из дома эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших нет. Огонь локализован около пяти утра. В борьбе с огнем было задействовано 17 единиц техники и 58 человек личного состава. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автосервис. Очаг пожара находился в двухэтажном здании автосервиса размером 20х40 метров, горели четыре бокса по всей площади.

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пожар мчс ростовская область волгодонск
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