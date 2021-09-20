58 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме Волгодонска

Ростов-на-Дону, 20 сентября. В Волгодонске загорелся многоквартирный дом, расположенный по адресу Морская 48-а.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС по Ростовской области, сообщение о пожаре поступило в половину четвертого. Когда пожарные расчеты прибыли на место, огонь охватил 800 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг пожара.

Из дома эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших нет. Огонь локализован около пяти утра. В борьбе с огнем было задействовано 17 единиц техники и 58 человек личного состава.

Ранее ФАН рассказывал, как в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автосервис. Очаг пожара находился в двухэтажном здании автосервиса размером 20х40 метров, горели четыре бокса по всей площади.