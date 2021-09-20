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Экономист Ункауф допустил пересмотр договоренной России и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Политика
Экономист Ункауф допустил пересмотр договоренной России и ФРГ по «Северному потоку — 2»
nord-stream.com  /  Nord Stream

Берлин, 20 сентября. Германия после смены правительства может пересмотреть договоренности с Россией по газопроводу «Северный поток — 2». Такое мнение высказал немецкий политик Урс Ункауф.

Он допустил, что к власти может приятия экологическая партия «Зеленые». В этом случае возникнут трудности с поставками природного газа.

«Но даже если «Зеленые» не окажутся во главе коалиции, все равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой «зеленой» парадигмы», — уверен Ункауф.

Экономист выразил надежду, что российский газ по «Северному потоку — 2» будет поставляться не только в Германию, но и в другие европейские страны. Тогда у западных государств появится шанс сделать отношения с Москвой более устойчивыми, добавил Урс Ункауф в комментарии «Известиям».

Выборы в Германии пройдут в конце сентября. Канцлер Ангела Меркель будет голосовать по почте.

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германия газ северный поток
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